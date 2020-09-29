عاجل - الأهلي يُعلن موعد الكشف عن المدير الفني الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - استقر مسؤولو النادي الأهلي على موعد الكشف عن المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول، خلفا للمدرب السويسري رينيه فايلر الذي اقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء.
المدير الفني الجديد للنادي الأهلي
قرر مسؤولو النادي الأهلي، الإعلان عن المدرب الأجنبى الجديد يوم الخميس المقبل لخلافة المدرب السويسري رينيه فايلر والذي سيرحل عن الفريق عقب مباراة الترسانة المقرر لها مساء غدًا الأربعاء ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس مصر.
من جانبه كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن مسؤولي القلعة الحمراء يتفاوضوا مع مدرب أجنبى لخلافة فايلر وهناك اتفاق حول الخطوط العريضة لإنهاء كافة الأمور.
وأوضح المصدر أنه من المتوقع الإعلان عن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، يوم الخميس المقبل بمجرد الإعلان عن رحيل فايلر، الذى بات رحيله مسألة وقت بعد الخلاف بين النادي والمدير الفنى بشأن شروط البقاء.
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