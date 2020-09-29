نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحدد موقفه من العروض المقدمة للتعاقد مع زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى أحمد سيد "زيزو"، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، عرضا خليجيا من السعودية، عن طريق إحدى شركات التسويق، للرحيل عن صفوف الأبيض بداية من الموسم الجديد.

وقوبل هذا العرض بالرفض من قبل مسئولو نادي الزمالك، حيث أبدوا رفضهم لفكرة التفريط من الأساس في خدمات اللاعب، وتمسكوا باستمراره خلال الموسم المقبل.

ويعد زيزو ضمن العناصر الأساسية للفريق، ويؤدي بشكل مميز خلال المباريات، كما أن لديه القدرة على صناعة الفارق مع الأبيض في أي لقاء.

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من جهة أخرى، أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن هناك عرض من الدوري التركي للتعاقد مع زيزو، خلال فترة الانتقالات الصيفية، عن طريق وكيله.

وأشار شوبير، إلى أن وكيل زيزو جلب له عرضين من فريقين من الدوري التركي، ولكن فرقا من منتصف الجدول، وليس الفرق التي تنافس على الألقاب داخل تركيا.

وشدد على أن زيزو لم يصرح بأي شيء بشأن تلك العروض ولم يتحدث نهائيا عن وجود عروض له خلال الفترة الماضية، ولكن كل ما يُقال تصريحات من وكيله.