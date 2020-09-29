نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لقمة تشيلسي وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه تشيلسي نظيره توتنهام هوتسبير، بعد قليل، فى ديربي لندن، ضمن منافسات دور ثمن نهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة. ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة التاسعة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة. وجاءت تشكيلة تشيلسي الرسمية كالتالي: حراسة المرمي: ميندي. خط الدفاع: أزبيلكويتا - زوما - توموري - تشيلويل. خط الوسط: كوفاسيتش - جورجينهو - فيرنير - مونت. Advertisements خط الهجوم: هودسون- جيرو. بينما جاءت تشكيلة توتنهام كالتالي حراسة المرمي: لوريس خط الدفاع: تانجانجا - ألدرفيريلد - داير - أورييه خط الوسط: جيدسون - ندومبيلي - سيسوكو خط الهجوم: ريجليون - لاميلا - بيرجوين



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