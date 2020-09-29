نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 مدربين مرشحين لخلافة فايلر في الأهلي.. تعرف عليهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من الانفصال عن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال الساعات المقبلة.

وأبدى السويسري رينيه فايلر، رغبته في الرحيل عن صفوف المارد الأحمر، بسبب ظروف أسرية والتي تمنعه من الاستمرار في القاهرة.

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مسؤولو النادي الأهلي على القائمة النهائية للمدربين المرشحين لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفا للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وفتح النادي الأهلي، ملف خليفة فايلر حيث دخل كل من التشيكي بافل فربا والكرواتي زوران ماميمتش والأرجنتيني أروا برينا وتين كات وأوزفالدو دي أوليفيرا، دائرة الترشيحات.

وقد تكون مباراة الترسانة المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر هي الأخيرة للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، حيث يحق له ولإدارة النادي الأحمر برئاسة محمود الخطيب، فسخ التعاقد في الفترة من الأول وحتى العاشر من أكتوبر دون سداد شروط جزائية من أي طرف.