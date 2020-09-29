اللجنة العمانية للكاراتيه تشارك في دورة حـكام الكاراتيه العرب “كاتا”

مسقط ـ العمانية: تشارك اللجنة العمانية للكاراتيه في دورة حكام الكاراتيه العرب “كاتا” التي تنظمها الأمانة العامة للاتحاد العربي للكاراتيه المقرر عقدها في ٤ أكتوبر القادم عبر الاتصال المرئي بمشاركة 30 حكمًا وحكمة من منتسبي اللعبة بالسلطنة إضافة لمشاركات حكام الاتحادات العربية.تهدف اللجنة العمانية للكاراتيه من المشاركة في دورة حكام الكاراتيه العرب ” كاتا ” إلى تأهيل عدد من الكوادر التحكيمية للحصول على شهادات معتمدة من الاتحاد العربي، وتمكينهم من المشاركة في دورات متقدمة في الفترات القادمة، والقيام بدورهم في تحكيم المسابقات المحلية التي تنظمها اللجنة ضمن خطتها القادمة. وتتضمن الدورة التي يحاضر فيها الحكم الدولي الدكتور عماد السرسى رئيس لجنة الحكام العرب عدة محاور حول قانون اللعبة الجديد وأهم المستجدات، حيث يشارك في الدورة الحكام من أعمار 18 عاما فما فوق ممن حصلوا على درجة الحزام الأسود بما لا يقل عن 2 دان.

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