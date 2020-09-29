الاتحاد العماني لكرة الطاولة يشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي

في الرياضة 29 سبتمبر,2020

شارك عبدالله بن محمد بامخالف رئيس الاتحاد العماني لكرة الطاولة وسجاد بن محمد باقر نائب رئيس الاتحاد في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة الطاولة والتي عقدت مساء أمس الأول وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي لأول مرة في تاريخ الاتحاد بسبب الظروف الصحية الراهنة لانتشار فيروس كوفيد -19 المستجد في مختلف أقطار العالم.

وتم خلال الاجتماع الإعلان عن الدولة المستضيفة لحدث بطولة العالم لكرة الطاولة لعام 2023 حيث فازت جمهورية جنوب افريقيا بشرف تنظيم البطولة بعد أن حصلت على نسبة 90 صوتا بينما بلغ عدد الأصوات لملف الاتحاد الالماني لكرة الطاولة 39 صوتا، وستقام بطولة العالم لكرة الطاولة لعام 2023 في مدينة دوربان وهي المرة الثانية التي تقام فيها البطولة بالقارة الافريقية بعد أن أقيمت في جمهورية مصر العربية في عام 1939.

واستضافت العاصمة القطرية الدوحة عددا من المسؤولين وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد الدولي لكرة الطاولة والذين تواجدوا في الاجتماع الافتراضي من مدينة الدوحة، حيث تواجد كل من: سعادة خليل بن احمد المهندي نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحادين العربي والقطري لكرة الطاولة وستيفيندالنتون المدير التنفيذي للاتحاد الدولي وبيترا سورلينج نائبة الرئيس للشؤون للمالية بالاتحاد الدولي وراول كالين الأمين العام بالاتحاد الدولي لكرة الطاولة، بينما تواجد سعادة توماس ويكريت رئيس الاتحاد الدولي لكرة الطاولة من مقر منزله بسبب اختلاطه لاحد المصابين بفيروس كوفيد-19.

وتم التطرق في اجتماع الجمعية العمومية الافتراضية بأن عودة أنشطة كرة الطاولة الدولية ستكون تدريجيا اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل، كما تقرر بأن يقام اجتماعان هامان للاتحاد الدولي في العام المقبل والمتمثل في اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائي على هامش بطولة العالم لكرة الطاولة في مدينة بوسان الكورية في أواخر فبراير ومطلع مارس من العام المقبل، إلى جانب اجتماع الجمعية العمومية السنوي في نهاية العام الجاري.

وكان الاتحاد الدولي لكرة الطاولة قد استهل شهر سبتمبر الجاري بعقد مجموعة من اللقاءات والورش الافتراضية لكافة الاتحادات الوطنية الأعضاء وذلك تمهيدا لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة الطاولة، حيث شارك ممثلو الاتحاد العماني لكرة الطاولة في مختلف الورش المتخصصة التي أقيمت في شهر سبتمبر ومن ضمنها العرض التقديمي لدائرة الاداء العالي والتطوير بالاتحاد كما تم تنظيم ورشة المنتدى المالي للاتحاد الى جانب ورشة متخصصة عن العروض التقديمية للملفات المتنافسة على شرف استضافة بطولة العالم لعام 2023 ونبذة عن مؤسسة كرة الطاولة العالمية وهي الجهة المشرفة على بطولات الاتحاد الدولي لكرة الطاولة الى جانب ورشة خاصة عن المنهجية المتبعة لبعض التغييرات الادارية والتنظيمية في لجان الاتحاد الدولي.