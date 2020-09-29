التضامن الأولمبي الدولي يوقف منحة العداءة الأولمبية مزون العلوية

في الرياضة 29 سبتمبر,2020

كتبت ـ زينب الزدجالية:

أغلقت لجنة التضامن الأولمبي باللجنة الأولمبية الدولية ملف دعم لاعبة منتخبنا الوطني لألعاب القوى العداءة الأولمبية مزون العلوية ، بعد انتهاء العقد المبرم بين الطرفين و الذي ينص على انتهاء الدعم المقرر لها في ابريل الماضي .

ويتمثل الدعم مبلغا ماليا يقدم لها كل أربعة أشهر والتي تبلغ قيمتها 4000 دولار أميركي ، حيث قدمت آخر دفعة إلى اللجنة الأولمبية العمانية في ديسمبر الماضي .

وتأمل العلوية من خلال ذلك الاستمرار في مثل هذا التحفيز الكبير للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية لالعاب القوى في الاستمرارية وتقديم الافضل للسلطنة وان يكون ابطال عمان في مختلف الالعاب ضمن قوائم الدعم المقدمة من الاولمبية الدولية وبجهود وتحرك من قبل اللجنة الاولمبية العمانية والاتحادات الرياضية.

وتسلمت اللجنة الاولمبية العمانية مخصصات الدعم الاخيرة للاعبة في ديسمبر الماضي كدفعة مقدمة و مستحقة لأربعة اشهر لاحقة تم تسليمها للاتحاد العماني لالعاب القوى و الذي بدوره يقوم بصرف هذه المنحة وفق أسس فنية مناسبة يرتئيها الاتحاد للاعبة .

وعلى سياق متصل ، استأنفت اللاعبة سلسلة تدريباتها المقررة لها من قبل الاتحاد العماني لألعاب القوى و ذلك تحت إشراف المدرب الوطني محمد الهوتي على ملاعب جامعة السلطان قابوس بالخوض، ترامنا مع الاعلان عن عودة و فتح الانشطة الرياضية .

وتتدرب العلوية خلال الفترة الحالية بشكل يومي وبدعم من الاتحاد وإشرافه ، استعدادا للبطولات المؤهلة الى طوكيو 2021 او الحصول على رقم شخصي قريب يدفعهم للحصول على بطاقة الدعم ( الوايلد كارد ).

جدير بالذكر بان اللاعبة لم تتوقف عن التدريبات طوال الفترة الماضية ، حيث انها كانت تتمرن بشكل مستمر وتحت اشراف مدربها – عن بعد –لكي لا تخسر لياقتها و قدراتها على مجاراة التدريبات لاحقا .

عودة للتدريبات

من جانبها قالت مزون العلوية حول عودتها الى مضامير التدريب : عدنا الى التدريبات فور الاعلان عن فتح وعودة الانشطة الرياضية بدءا من يوم الاحد الماضي وذلك تحت اشراف المدرب محمد الهوتي الذي بدوره لا يتوانى عن الاشراف على أدق التفاصيل التي تخص سير التدريبات بشكل صحيح ، حيث انني اثمن تفانيه في الاهتمام بسير تدريباتي و بشكل شخصي ، علما ان تدريباتنا تخضع لكافة معايير الامن و السلامة الصحية لتلافي خطر الاصابة بفيروس كورونا – كوفيد 19 -.

و اضافت : ان المرحلة القادمة هي مرحلة النتائج واختبار كل ما تعلمته خلال الفترة السابقة ، حيث انني أتطلع قريبا للمشاركة في عدد من البطولات التي ستؤهلني للمشاركة في طوكيو 2021 ،لذا فان المرحلة القادمة تتطلب منا تكاتفا في الجهود و تكثيف العمل ، حتى تظهر اللاعبة العمانية بالمستوى المرجو منها في هذا الاستحقاق الكبير .

مدرب مؤهل

و عرجت العلوية حول موضوع المدرب قائلة : في المرحلة الحالية انا لا انظر الى نوعية المدرب ، بل انني في هذه المرحلة اطمح بوجود مدرب مؤهل ذي كفاءة عالية يحقق لي ما اصبو اليه و يضيف لي و يسهم بوصولي الى العالمية ، حيث ان اصرار تواجدي في طوكيو خلال المرحلة المقبلة سيكون كعلامة فارقة لي و سيضيف لي الكثير مستقبلا .

و اختتمت مزون العلوية حديثها : اثمن كل الجهود التي ساندتني خلال الفترة الماضية ، كما ان الفترة القادمة لن تكون سهلة علي لأنني اتطلع للتواجد في مختلف المحافل حتى احصل على الرقم التأهيلي الذي سيسهم في تواجدي في الاولمبياد القادم .