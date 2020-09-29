نشبت مشاجرة بين البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام ونظيره فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، في المباراة التي تجمع فريقيهما في الدور الرابع لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية " كارابوا".
وأثناء الشوط الأول، التقطت عدسات المصورين مشاجرة كلامية بين المدربين، حيث قال مورينيو لـ لامبارد:" اللعنة يا فرانك، عندما تكون منهزمًا 3-0 لا تقوم بتشجيع فريقك كما تفعل الآن."
ورد لامبارد قائلًا:"كن هادئًا واجلس يا جوزيه في مكانك."
وتشير النتيجة لتقدم تشيلسي بهدف نظيف، أحرزه الألماني تيمو فيرنر.
يذكر أن مورينيو كان يدرب لامبارد أثناء تواجد الأخير كلاعب لـ تشيلسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. مشاجرة بين التلميذ والأستاذ مورينيو ولامبارد في كأس الرابطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.