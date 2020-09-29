الـ VAR يتدخل للمرة الثانية ويلغي هدف بيراميدز الأول في مرمى الاتحاد السكندري

سجل ايريك تراوري لاعب بيراميدز هدف فريقه الأول في شباك منافسه الاتحاد السكندري، ولكن تم الغاءه بـ خاصية الـ VAR.

وبعد احتفال لاعبي بيراميدز بتسجيل هدف في شباك الاتحاد، تدخلت خاصية ال VAR، وألغت الهدف بسبب وجود لمسة يد على جون انطوي لاعب بيراميدز وتغيير اتجاه الكرة.

ومن قبلها احتسب جهاد جريشة حكم مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري ركلة جزاء لصالح الفريق السماوي، بعد سقوط جون انطوي داخب منطقة جزاء زعيم الثغر.

ويواجه بيراميدز الاتحاد السكندري في مباراة قوية على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

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وتدخل الـ VAR، وحرم بيراميدز من ركلة جزاء حيث شهد أن العركلة من خارج منطقة الجزاء.

وأشهر جهاد جريشة البطاقة الحمراء في وجه مروان النجار صاحب الخطأ المرتكب نحو جون انطوي مهاجم بيراميدز.

وسدد عبد الله السعيد كرة قوية من ركلة حرة مباشرة ولكن تألق عمرو خليل حارس مرمى الاتحاد السكندري واستمر اللقاء بنتيجة التعادل بدون أهداف.