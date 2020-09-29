فالنسيا يفوز على سوسيداد ويرتقي لصدارة الدوري الإسباني

فاز فريق فالنسيا على نظيره ريال سوسيداد بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

هدف المباراة الوحيد سجله جوميز في الدقيقة 75، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار الثاني هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فالنسيا للنقطة السابعة في صدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد ريال سوسيداد عند 5 نقاط في المركز الرابع.

جدير بالذكر أن فالنسيا فاز في الجولة الأولى على ليفانتي 4-2، قبل أن يخسر من سيلتا فيجو 2-1، ثم التعادل مع هويسكا 1-1.

ويستضيف ريال مدريد نظيره بلد الوليد غدًا في الجولة الرابعة من المسابقة.