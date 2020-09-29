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صحيفة سعودية تؤكد فسخ البلايلي عقده مع أهلي جدة

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أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الجزائري يوسف البلايلي قام بفسخ عقده مع نادي أهلي جدة السعودي بصفة رسمية.

وذكرت صحيفة الجزيرة ، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قضى بأحقية فسخ البلايلي لعقده مع أهلي جدة، وطالب ذلك الأخير بتمكين البلايلي من الرحيل والانتقال لـ أي نادي مجانًا.

وأشارت الصحيفة أن الفيفا منح البلايلي فرصة حتى الثالث من شهر أكتوبر المقبل للتوقيع مع نادي جديد بعد فسخ تعاقده مع أهلي جدة.

ويترقب النادي الأهلي موقف البلايلي النهائي والرسمي، فهو من أبرز المهتمين بضمه هذا الصيف.

وانتقل البلايلي لصفوف أهلي جدة الصيف الماضي قادمًا من الترجي الرياضي التونسي.

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