آس: برشلونة يتخلص من الزجاجي بـ 60 مليون يورو.. ويقترب من ضم الساحر

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أحمد جودة - القاهرة - أصبح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قريبًا من الحصول على خدمات نجم برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل تدعيم صفوفه.
وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، أن مانشستر يونايتد اقترب بشدة من التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي نجم الفريق الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وأوضحت الصحيفة، بأن انتقال ديمبلي إلى صفوف الفريق الإنجليزي، يُقرب برشلونة من الحصول على خدمات الهولندي ممفيس ديباري نجم ليون الفرنسي ومنتخب هولندا والذي يُطالب كومان إدارة البلوجرانا بضمه إلى صفوف الفريق الفرنسي.
وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن ديمبلي سينتقل إلى مانشستر يونايتد مقابل 50 - 60 مليون يورو، ثم يأتي ديباي إلى صفوف برشلونة من الأموال التي سيحصلون علهيا من بيع اللاعب الفرنسي.
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