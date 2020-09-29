نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيروس كورونا يضرب مدربي الترجي والإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الترجي التونسي والافريقي اليوم الثلاثاء إصابة مدربي الفريق الاول وباقي أعضاء الجهاز الفني بفيروس كورونا المستجد. وأفاد الترجي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأن نتائج تحاليل فيروس كورونا لأعضاء الجهاز الفني جاءت ايجابية، ليلحق بذلك معين الشعباني ومساعده عثمان النجار والمعد البدني صبري البوعزيزي بالمدرب المساعد الاول مجدي تراوي الذي اعلن عن اصابته بالفيروس في وقت سابق. وأوضح الترجي ان كامل أعضاء الجهاز الفني حالتهم مستقرة ويخضعون للحجر الصحي. وأعلن النادي الإفريقي المنافس اللدود لفريق الترجي اليوم أيضا عن إصابة مدرب الفريق الأول لسعد الدريدي ونائب رئيس النادي حمزة الوسلاتي بالعدوى، فيما سيخضع جميع اللاعبين وباقي اعضاء الجهاز الفني لاختبارات الكشف عن كورونا.

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