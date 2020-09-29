نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يرفض صفقة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن موقف نادي الزمالك من التعاقد مع الكونغولى بن مالانجو، مهاجم فريق الرجاء المغربى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاية.
وكان بعض وكلاء اللاعبين قد رشحوا بن مالانجو، لنادي الزمالك من أجل ضمه خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال الموسم المقبل.
ورفض نادي الزمالك فكرة ضم مالانجو خلال الصيف الجاري، بسبب الأزمات التي يمر بها اللاعب مع فريقه المغربي.
وكشف نادي الزمالك، أن طريقة لعب مالانجو لا تناسب القلعة البيضاء، بالإضافة إلى الأزمات بين مازيمبى وفريقه الحالى الرجاء المغربى لأسباب مادية.
يذكر أن الزمالك اقترب بشدة من الحصول على خدمات السوري عمر خربين مهاجم الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
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