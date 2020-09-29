بروكيتش: بيبو لم يتعمد إقصاء أبناء نجوم الأهلي من الناشئين

برأ التشيكي ميشيل بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين بالأهلي خالد بيبو من تهمة تعمده في إقصاء أبناء النجوم من داخل القلعة.وقال بروكيتش فى تصريحات لقناة الأهلى: متطلبات الكرة العالمية صعبة فى الوقت الحالي ومن الصعب تنفيذها على قطاع كبير من اللاعبين.
وأشار الي تقرير تخفيض الأعداد لخمس فرق بكل فريق ٢٥ لاعبا فقط من اجل اخراج افضل العناصر ومساعدة صفوف الفريق الأول.
وأوضح ان خالد بيبو لم يتعمد في ايذاء ابناء النادي الاهلي السابقين كما تحدث البعض .
وأعلن النادي الأهلي تعاقده فى أغسطس الماضى مع الخبير التشيكي ميشال بروكيتش للعمل مديرًا فنيًا لقطاع الناشئين بكرة القدم فى كل المراحل السنية فى خطوة كبيرة للنهوض بفرق القطاع فنيًا وبدنيًا وتنمية المواهب والكشف عن قدراتهم لتدعيم صفوف الفريق الأول.
وجاء قرار التعاقد مع التشيكي ميشال بروكيتش بعد دراسة شاملة للقطاع واحتياجاته، وكيفية النهوض به لمضاهاة قطاعات الناشئين في أكبر الأندية العالمية وتفريخ العناصر التي تخدم الأهلي والمنتخبات الوطنية.
وكان الأهلي قد استقر على الاستعانة بأحد الخبرات الأجنبية المتخصصة في مجال الناشئين، في ظل الحرص على توفير كل الإمكانات اللازمة؛ سواء على صعيد البنية التحتية أو الاحتياجات الفنية والبدنية واللائحية.
وتم التعاقد مع الخبير التشيكي بعد سلسلة من المفاوضات قام بها أمير توفيق، مدير التعاقدات بالتنسيق مع خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين وبالرجوع إلي لجنة التخطيط للكرة وبإشراف محمود الخطيب رئيس النادي.
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