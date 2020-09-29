ميسي ينشر توضيحا جديدا لمشجعي برشلونة بخصوص الفترة الماضية

خرج الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، برسالة جديدة لمشجعي فريقه بعد هجومه على إدارة النادي الفترة الماضية.

وكان ميسي قد انتقد إدارة برشلونة بعد رحيل صديقه لويس سواريز عن الفريق.

وقال ميسي في تصريحات لصحيفة سبورت الإسبانية:" يجب على جماهير برشلونة أن يتحدوا لمصلحة النادي ويتوقعوا الأفضل له، أريد أن أنهي كل ما حدث من خلافات."

وأضاف:"أفترض بأنني أخطأت الفترة الماضية، وإن كانت لي أخطاء فهي لتقوية الفريق وجعله أقوى، على الجميع ألا يفهم ما حدث بشكل خاطئ."

وطلب ميسي الرحيل عن فريق برشلونة هذا الموسم، لكنه قرر البقاء حتى لا يدخل في خصومة مع ناديه.