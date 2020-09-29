بصعوبة.. بيراميد يفوز على الاتحاد 1 - 0 في الدوري.. فيديو

انتهت أحداث مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري، بفوز الفريق السماوي بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

تمكن فريق كرة القدم الأول بنادي بيراميدز من تسجيل الهدف الأول في شباك الاتحاد السكندري. مرر إبراهيم حسن كرة رائعة من الجبهة اليمنى لتصل على رأس جون أنطوي الذي اسكنها الشباك برأسية رائعة.

سجل إيريك تراوري لاعب بيراميدز هدف فريقه الأول في شباك منافسه الاتحاد السكندري، ولكن تم إلغاؤه بخاصية الـ VAR.

بعد احتفال لاعبي بيراميدز بتسجيل هدف في شباك الاتحاد، تدخلت خاصية ال VAR، وألغت الهدف بسبب وجود لمسة يد على جون أنطوي لاعب بيراميدز وتغيير اتجاه الكرة.

ومن قبلها احتسب جهاد جريشة حكم مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري ركلة جزاء لصالح الفريق السماوي، بعد سقوط جون انطوي داخب منطقة جزاء زعيم الثغر.

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وتدخل ال VAR، وحرم بيراميدز من ركلة جزاء حيث شهد أن العركلة من خارج منطقة الجزاء.

وأشهر جهاد جريشة البطاقة الحمراء في وجه مروان النجار صاحب الخطأ المرتكب نحو جون انطوي مهاجم بيراميدز.

وسدد عبد الله السعيد كرة قوية من ركلة حرة مباشرة ولكن تألق عمرو خليل حارس مرمى الاتحاد السكندري.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد بيراميدز الى النقطة 57 ويحتل المركز الثالث، بينما يتجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 38 في المركز الثامن.