كريم عبد الجواد يفوز بالجولة الثانية من بطولة CIB Finals أمام علي فرج

في مباراة قوية بين نجمي أندية وادي دجلة كريم عبد الجواد وعلى فرج ببطولة CIB Finals 2020 فاز كريم عبد الجواد المصنف الثالث عالميًا علي اللاعب علي فرج المصنف الثاني على العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش في مباراة استمرت 57 دقيقة بنتيجة (2/1) بواقع نقاط 8/11 و 11/4 و 8/11.

وحصل كريم على 3 نقاط غالية تعزز تقدمه في ترتيب مجموعته ليصبح مجموع نقاطه 4 نقاط ليصبح في المركز الثاني بعد اللاعب علي فرج الذي حصل امس على 4 نقاط واليوم على نقطة واحدة ليصبح الأول على مجموعته ب5 نقاط منتظرًا مباراة مرتقبة بين البيروفي ديجو الياس والاماني سيمون روزنر اليوم لحسم المركز الأول في مجموعته.

الجدير بالذكر أن بطولة CIB Finals تقام في جمهورية مصر العربية بمول العرب بتنظيم أندية وادي دجلة للعام الثاني على التوالي وتعد البطولة من البطولات البلاتينية بمجموع جوائز 370 ألف دولار مقسمة بين منافسات السيدات والرجال.