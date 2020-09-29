ختام ناجح للدورة التدريبية الدولية الأولى للميني فوتبول

اختتمت مساء اليوم الدورة التدريبية الدولية التخصصية الأولي للميني فوتبول لتخريج أول جيل حكام ومدربيين وإداريين والتي نظمها الإتحاد المصري للميني فوتبول تحت رعاية الإتحاد الإفريقي.

وقام رئيس الإتحاد المصري للميني أحمد سمير سليمان عضو المكتب التنفيذي للإتحادين العربي والإفريقي ورئيس لجنة التطوير والإستراتيجيات بالإتحادين العربي والإفريقي بمراسم حفل الإختتام وتسليم شهادات الدورة للدراسيين بحضور المحاضريين الدوليين. المحاضر الدولي الكابتن حيدر قليط رئيس لجنة الحكام الأسياوية من الشقيقه لبنان والمحاضر الدولي المعروف الدكتور ناجح قاسم من الشقيقه تونس والمحاضر الدولي الكابتن فارس قوي رئيس لجنة الحكام الإفريقية من تونس الشقيقة والمحاضر الإفريقي المعروف الدكتور أنور بالطيب والمدرب الدولي رياض بن حمديه صحبة المحاضرين المصريين الكابتن فكري صالح المحاضر الدولي لحراس المرمي والكابتن محمد الخضري المحاضر الإفريقي والكابتن أحمد الشناوي المحاضر الدولي.

وأكد أحمد سمير سعادته الغامرة مؤكدا أن اليوم 29 سبتمبر 2020 هو يوم تاريخي لرياضة الميني فوتبول في مصر والذي شهد ميلاد أول جيل حكام ومدربيين وإداريين والان نستطيع القول أننا اصبح لدينا حكام ومدربيين وإدريين يستطيعون أن يقودوا البطولات المصرية وأن الحلم الذي حلم به منذ عام 2016 مرورا بإشهار الإتحاد في 29 يوليو 2019 وهو إدخال رياضة الميني فوتبول إلي مصر وأن يكون للإتحاد هياكله المستقله اليوم تحقق علي أرض الواقع .

وأضاف اليوم هنا في بورسعيد شهد القطاع الأول للدورة التدريبية لقطاع القناة والدلتا والذي يشمل شمال سيناء وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والشرقيه والدقهليه شهد نجاحا وإقبال كبيرا وهو ما يؤكد إنتشارنا ونجاحنا وأننا غدا من المنيا عروس الصعيد سنطلق غدا صباح الأربعاء الدورة التدريبية الدولية التخصصية الأولي لقطاع الصعيد والتي تشمل المنيا وبني سويف والفيوم واسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد لتخريج اول جيل حكام ومدربيين وإداريين من صعيد مصر .

وذلك تمهيدا لاطلاق دوري المناطق خلال شهر وهكذا يكون الحلم قد إكتمل . في ظل الدعم الكبير لشباب مصر في كافة المجالات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الشباب المصري وكذلك الجهود الكبيرة لمعالي وزير الشباب والرياضة الاستاذ الدكتور أشرف صبحي صاحب الأيادي البيضاء في إشهار الإتحاد ودعمه المتواصل لنا والتنسيق المستمر مع سيادته لنشر اللعبة في كل ربوع مصر واختتم حديثه بتحيا مصر رئيسا وجيشا وشعبا.