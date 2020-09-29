نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل شبين يفوز على سرس الليان ويواجة ميت خاقان وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم، بنادي غزل شبين، الفوز على نظيرة فريق سرس الليان، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة الودية التي جمعتهما بملعب الغزل، استعدادا لعودة منافسات المجموعة العاشرة بالقسم الثالث.

سجل ثلاثية الغزل، أحمد صقر، واسلام فرج من ركلتي جزاء، حصل عليهم اللاعب مصطفى جمال، وفي الشوط الثاني أضاف أحمد سعيد سالم الهدف الثالث، بينما سجل هدفي الفريق السرساوي، مجدي جدوع بالشوط الأول، وفريد دويدار، بالشوط الثاني.

ومن المقرر أن يستضيف غزل شبين، نظيرة، فريق ميت خاقان، عصر الخميس المقبل، في إطار فترة الاعداد الحالية قبل المواجهات الرسمية.



ويستعد الفريق الغزلاوي للقاء ميت خلف في العاشر من أكتوبر المقبل، بالجولة الرابعة والعشرون للموسم الحالي، من القسم الثالث.