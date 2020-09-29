نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل شبين يفوز على سرس الليان ويواجة ميت خاقان وديا في المقال التالي
سجل ثلاثية الغزل، أحمد صقر، واسلام فرج من ركلتي جزاء، حصل عليهم اللاعب مصطفى جمال، وفي الشوط الثاني أضاف أحمد سعيد سالم الهدف الثالث، بينما سجل هدفي الفريق السرساوي، مجدي جدوع بالشوط الأول، وفريد دويدار، بالشوط الثاني.
ومن المقرر أن يستضيف غزل شبين، نظيرة، فريق ميت خاقان، عصر الخميس المقبل، في إطار فترة الاعداد الحالية قبل المواجهات الرسمية.
ويستعد الفريق الغزلاوي للقاء ميت خلف في العاشر من أكتوبر المقبل، بالجولة الرابعة والعشرون للموسم الحالي، من القسم الثالث.
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