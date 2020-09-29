نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد أهداف مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - Advertisements حقق بيراميدز فوزًا صعبًا على حساب الاتحاد السكندري بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري المصري.

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