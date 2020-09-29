شاهد - توتنهام يدرك التعادل أمام تشيلسي عبر لاميلا

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أحمد جودة - القاهرة - Advertisements سجل الأرجنتيني إيريك لاميلا، لاعب توتنهام هدف التعادل لفريقه أمام تشيلسي في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.

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