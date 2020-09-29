نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة مانشستر يونايتد ينتقد صلاح بسبب لقطة أثناء مباراة ليفربول وأرسنال في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتقد جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد ومحلل قنوات شبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية الفرعون المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بسبب “أنانيته” في هجمة كانت لصالح الريدز أمام أرسنال في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز علي ملعب الأنفيلد، وانتهت المباراة بفوز ليفربول بنتيجة 3-1 ليرفع رصيده للنقطة 9 بينما تجمد رصيد آرسنال عند النقطة 6.

جاري نيفيل ينتقد محمد صلاح بسبب أنانيته

علق نيفيل لاعب مانشستر يونايتد السابق (1992-2011) علي لقطة استباق محمد صلاح للاستحواذ علي الكرة التي كانت موجهة لزميله ديوجو جوتا داخل منطقة الجزاء رغم أن الكرة لم تكن في موضع مناسب للتسديد بالنسبة لصلاح، وكان جوتا في وضعية أفضل للتسديد.

وقال نيفيل في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس:”هذا هو الجزء الأناني في طريقة لعب مو صلاح، لم يسجل في المباراة،وأخذ الكرة من زميله… الفرصة كانت سانحة لجوتا”.

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وأضاف صاحب ال45 عاماً: “جشعه [صلاح] في تسجيل المزيد من الأهداف، هو من أعظم نقاط قوته، لكن كان عليه أن يترك الفرصة لزميله، فلم يكن بإمكانه الاستحواذ علي الكرة”.

وأكد نيفيل أن البرتغالي جوتا الوافد الجديد لصفوف ليفربول كان سوف يسجل هدفاً لولا خطف صلاح للكرة منه موضحاً أن الفرعون المصري بصفته لاعب كبير لا يمكنه القيام بمثل هذا الأمر لإنه يعلم إنها ليست لقطة جيدة.

ونجح ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب في الحفاظ علي البداية الرائعة لرحلة دفاعه عن لقب الدوري الانجليزي المتوج به الموسم الماضي بعد تحقيقه الفوز الثالث له علي التوالي في المسابقة أمام آرسنال بنتيجة 3-1.

وافتتح المدفعجية التسجيل عن طريق ألكسندر لاكازيت بعد استغلاله لخطأ أندرو روبرتسون، ثم عدل ساديو ماني النتيجة سريعا لصالح ليفربول بعد مرور ثلاث دقائق فقط من تسجيل آرسنال الهدف الأول، وصحح روبرتسون خطأه بعد تمكنه من تسجيل الهدف الثاني لليفر قبل نهاية الشوط الأول، وفي الدقيقة 88 من عمر المباراة نجح الوافد الجديد ديوجو جوتا في إضافة الهدف الثالث للريدز، والأول له بقميص ليفربول.