والدة ميار الشريف: تفاجأت بمستوى ميار ودعم محمد صلاح ليس غريبا عليه

أكدت والدة ميار الشريف لاعبة التنس، والتي تشارك حاليا في بطولة رولان جاروس أنها تفاجأت بمستوى ميار خلال المباراة، وكان لديها الفرصة في تحقيق الفوز والصعود للدور القادم.

وأضافت فى تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج" أن مستوى ميار خلال المباراة جعل الجميع يطمح في تحقيق الفوز، وهي كانت تلاعب المصنفة الرابعة على العالم وميار تحتل المركز 171 وبرغم فارق الخبرات إلا أن ميار استطاعت أن تحقق مستوى متميز خلال اللقاء.

وأكملت: "دعم محمد صلاح لميار ليس غريب علي النجم المصري وهو دائما يدعم الأبطال المصريين وأشكره على هذا الدعم الكبير وجعل الجميع يتابع ميار خلال المباراة وكان هناك تفاعل كبير خلال منصات السوشيال ميديا وكان الدعم لميار رغم صعوبة الموقف والمباراة".

واختتمت: "ميار خلال دراستها في أمريكا شاركت في بطولات خاصة بالجامعات وحقق إنجازات عديدة للغاية، وهي لديها 24 عام، ودرست في أمريكا بما يعادل الطب الرياضي في مصر، وأتمنى أن تحقق نجاحات عديدة في أولمبياد طوكيو القادمة".