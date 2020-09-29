التعادل الإيجابي يسيطر على مباراة توتنهام وتشيلسي.. الفريقان يتجهان لضربات الترجيح

انتهى الوقت الأصلي لمباراة فريقي تشيلسي وتوتنهام بالتعادل الإيجابي بين الفريقين في الدور الرابع لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

هدف المباراة الأول جاء عن طريق الألماني تيمو فيرنر لـ تشيلسي في الدقيقة 19، بعد خطأ في التمرير من جانب الإسباني ريجيليون، لينتهي الشوط الأول بتقدم البلوز بهدف نظيف.

ونشبت مشادة بين مدربي الفريقين، البرتغالي جوزيه مورينيو وفرانك لامبارد في منتصف الشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني، أدرك الأرجنتيني إيريك لاميلا التعادل لـ توتنهام في الدقيقة 86، ليتجه الفريقان لضربات الترجيح.

وتأهل تشيلسي لهذا الدور بعد فوزه على بارنسلي بسداسية نظيفة، فيما تأهل توتنهام للدور ذاته بعد إقصاء فريق ليتون.

وتقام المباراة على ملعب توتنهام هوتسبير الجديد دون حضور جماهيري.