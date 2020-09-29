«أولمبياكوس كوكا» يتأهل لـ دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا

تأهل المحترف المصري أحمد حسن كوكا، بفريقه أولمبياكوس اليوناني، لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد تعادل فريقه مع نظيره أومونيا نيقوسيا القبرصي في الدور النهائي للتصفيات.
المباراة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليستفيد رفاق كوكا من انتصارهم في مباراة الذهاب في اليونان بهدفين مقابل هدف، ليحجزوا مقعدًا في دور المجموعات.
وجلس أحمد حسن كوكا على مقاعد البدلاء ولم يشارك في مباراة اليوم أمام الفريق القبرصي.
وينتظر رفاق كوكا معرفة المجموعة التي سيتواجدون فيها يوم الخميس المقبل عندما تُسحب قرعة دور المجموعات.
وتأهل فريق دينامو كييف الأوكراني لدور المجموعات بعد فوزه على جينت البلجيكي، وفرينفكاروس المجري على حساب مولده النرويجي.
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