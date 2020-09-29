توتنهام يتأهل لـ ربع نهائي كأس الرابطة بفوزه على تشيلسي بضربات الترجيح

تأهل توتنهام لدور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بعد إقصائه تشيلسي بفوزه عليه بضربات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1.

هدف المباراة الأول جاء عن طريق الألماني تيمو فيرنر لـ تشيلسي في الدقيقة 19، بعد خطأ في التمرير من جانب الإسباني ريجيليون، لينتهي الشوط الأول بتقدم البلوز بهدف نظيف.

ونشبت مشادة بين مدربي الفريقين، البرتغالي جوزيه مورينيو وفرانك لامبارد في منتصف الشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني، أدرك الأرجنتيني إيريك لاميلا التعادل لـ توتنهام في الدقيقة 86، ليتجه الفريقان لضربات الترجيح.

وفي ضربات الترجيح، أضاع ماسون ماونت ضربة الجزاء الخامسة لـ تشيلسي، ليتأهل توتنهام للدور المقبل.

وتأهل تشيلسي لهذا الدور بعد فوزه على بارنسلي بسداسية نظيفة، فيما تأهل توتنهام للدور ذاته بعد إقصاء فريق ليتون.