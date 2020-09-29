«خاص» استبعاد الأرجنتيني أروابارينا من حسابات الأهلي.. والمفاضلة بين 3 مدربين

قررت اللجنة الفنية المشكلة بالنادى الأهلى لاختيار المدير الفنى الجديد للفريق خلفًا للسويسري "رينيه فايلر"، استبعاد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا من حسابات الفريق.
وقرر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى الحالى للفريق، الرحيل عن الأهلى، وعدم الاستمرار مع الفريق؛ بسبب رغبته فى العودة إلى أوروبا من أجل أسرته.
وفتح مسئولو النادى الأهلى، خطوط كثيرة مع أكثر من مدرب للوصول إلى اتفاق نهائى مع أحدهم وتلقوا أكثر من سيرة ذاتية، وتم تصفية المفاوضات إلى 4 مدربين كان من بينهم الأرجنتينى رودولفو أروابارينا.
وعلم "دوت الخليج"، أن المفاضلة حاليا تم بين 3 مدربين من بينهم مدرب ألمانى ويتكتم مسئولو الأهلى على المفاوضات التى يقودها الكابتن مع الخطيب رئيس النادى بالتنسيق مع لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح، وتضم فى عضويتها زكريا ناصف بالاضافة الى أمير توفيق مدير التعاقدات.
ومن المقرر أن يقود فايلر النادى الأهلى غدا أمام الترسانة فى مباراة كأس مصر وستكون الأخيرة بالنسبة له.
ومن المقرر أيضا أن يعلن النادى الأهلى ظهر الخميس المقبل هوية المدير الفنى الجديد للأهلى بعد اجتماع مجلس الادارة الذى سيبدأ فى العاشرة صباحا .
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