بعد الفوز على الاتحاد | بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد تشاتشيتش.. صور

وانتهت أحداث مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري، بفوز الفريق السماوي بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

تمكن فريق كرة القدم الأول بنادي بيراميدز من تسجيل الهدف الأول في شباك الاتحاد السكندري، بعدما مرر إبراهيم حسن كرة رائعة من الجبهة اليمنى لتصل على رأس جون أنطوي الذي أسكنها الشباك برأسية رائعة.

وكان إيريك تراوري لاعب بيراميدز سجل هدفا في شباك منافسه الاتحاد السكندري، ولكن تم إلغاؤه بخاصية الـ VAR.

بعد احتفال لاعبي بيراميدز بتسجيل هدف في شباك الاتحاد، تدخلت خاصية ال VAR، وألغت الهدف بسبب وجود لمسة يد على جون أنطوي لاعب بيراميدز وتغيير اتجاه الكرة.