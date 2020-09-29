نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام يهزم تشيلسي ويتأهل لدور الثمانية بكأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي
وضع الألماني تيمو فيرنر تشيلسي في المقدمة بتيجله الهدف الأول من تسديدة قوية سكنت شباك الفرنسي هوجو لوريس في الدقيقة 19، وفي الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 84 تمكن الأرجنتيني إيريك لاميلا من معادلة النتيجة لتوتنهام من تسديدة متقنة سكنت شباك البلوز.
وابتسمت في النهاية ركلات الجزاء لصالح رفاق مورينيو، حيث سجل كل من هاري مين وداير وهوبيرج ولاميلا ولوكاس مورا، فيما سجل لتشيلسي كل من أزبيلكونتا وإيمرسون وفيرنر وجورجينو وأضاع الركلة الوحيد اللاعب الإنجليزي ماونت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توتنهام يهزم تشيلسي ويتأهل لدور الثمانية بكأس الرابطة الإنجليزية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.