الارشيف / الرياضة

توتنهام يهزم تشيلسي ويتأهل لدور الثمانية بكأس الرابطة الإنجليزية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام يهزم تشيلسي ويتأهل لدور الثمانية بكأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل توتنهام هوتسبير إلى دور الثمانية من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة، بعد فوزه على تشيلسي 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات دور الستة عشر من البطولة الإنجليزية العريقة.

وضع الألماني تيمو فيرنر تشيلسي في المقدمة بتيجله الهدف الأول من تسديدة قوية سكنت شباك الفرنسي هوجو لوريس في الدقيقة 19، وفي الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 84 تمكن الأرجنتيني إيريك لاميلا من معادلة النتيجة لتوتنهام من تسديدة متقنة سكنت شباك البلوز.

وابتسمت في النهاية ركلات الجزاء لصالح رفاق مورينيو، حيث سجل كل من هاري مين وداير وهوبيرج ولاميلا ولوكاس مورا، فيما سجل لتشيلسي كل من أزبيلكونتا وإيمرسون وفيرنر وجورجينو وأضاع الركلة الوحيد اللاعب الإنجليزي ماونت.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توتنهام يهزم تشيلسي ويتأهل لدور الثمانية بكأس الرابطة الإنجليزية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا