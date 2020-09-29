نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد ركلات جزاء مباراة توتنهام وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - Advertisements يقدم لكم موقع " الفجر الرياضي" ركلات جزاء مباراة توتنهام وتشيلسي والتي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.

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