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الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع موسيمانى لخلافة فايلر

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع موسيمانى لخلافة فايلر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد مسئولو النادي الأهلي على شائعات التفاضو مع بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق صن داونز الجنوب إفريقى لقيادة الفريق خلفًا للسويسري رينيه فايلر الذي اقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء.

وارتبط اسم موسيمانى، المدير الفنى لفريق صن داونز الجنوب إفريقى بتدريب الاهلي عقب اقتراب رحيل السويسري رينيه فايلر عن الفريق.

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وأكد مصدر في لجنة التخطيط بنادى الأهلى على أن النادي لم يتفاوض مع موسيمانى من قريب أو بعيد ولم يرسل له أى عقود للتوقيع عليها نهائيًا كما تردد مؤخرًا.

وأضاف: "لم نتفاوض أو نتحدث مع موسيمانى وهو خارج دائرة الترشيحات، حال الإعلان رسمياً عن رحيل السويسرى رينيه فايلر".

ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة مساء غدًا الأربعاء ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر لكرة القدم.

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