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باتشيكو ينهي الجدل ويحسم مصير مصطفى محمد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشيكو ينهي الجدل ويحسم مصير مصطفى محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو مصير مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة في ظل العروض المقدمة له للاحتراف في الدوري التركي.

مصير مصطفى محمد في الموسم الجديد

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رفض المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك الموافقة على احتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق بنهاية الموسم الجارى عقب تلقيه عدة عروض خارجية أبرزها فنار بخشة التركى وآخر فرنسى.

من جانبه كشفت مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن المدرب البرتغالى طلب من اللاعبين في أول جلسة للمدير الفنى عدم الحديث عن العروض الخارجية والتركيز مع الفريق خلال المرحلة المقبلة حتى يتمكن المنافسة على بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويواجه الزمالك منافسه الرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم 18 أكتوبر المقبل بالمغرب.

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