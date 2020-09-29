نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم واتفورد بديل سانشو في مانشستر يونايتد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي أعرب عن إهتمامه بالتعاقد مع السنغالي إسماعيل سار نجم واتفورد الإنجليزي.
وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن مانشستر اليونايتد قد يتجه لهذا الخيار، حيث فشل في التعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن إسماعيل سار كان مرتبطاً بالانتقال إلى ليفربول ولكن يبدو أن الأخير تراجع عن هذه الفكرة خاصة بعد التعاقد مع البرتغالي دييجو جوتا.
وألمحت الصحيفة البريطانية أن إسماعيل سار البالغ من العمر 22 عامًا كان من أفضل الصفقات الناجحة في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، حيث سجل 6 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى.
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