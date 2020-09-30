محمد سالم: الفوز على نادي مصر أعاد الثقة للاعبي المقاولون

أكد محمد سالم مهاجم المقاولون العرب، أن الفوز الكبير لفريقه على حساب نادي مصر في الدوري بنصف دستة أهداف نظيفة أعاد للاعبين الثقة بعد غياب التوفيق الفترة الماضية.
قال سالم في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة دوت الخليج: "المقاولون لديه هدف واضح في الموسم الحالي ويتواجد في المربع الذهبي منذ البداية ويملك لاعبين وجهاز فني على مستوى مميز".
وواصل: "أشعر بالراحة داخل المقاولون فهو بيتي والعب في صفوف الذئاب منذ الصغر، الأجواء داخل الفريق تساعد على النجاح".
واكتسح فريق المقاولون العرب نظيره نادي مصر بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري المصري.
افتتح أهداف المقاولون العرب الكولومبي لويس هينستروزا، قبل انتهاء الدقيقة الأولى، ثم أحرز التونسي سيف الدين الجزيري الهدف الثاني (11) وسجل محمد مجلي الهدف الثالث (18).
وأضاف لويس هينستروزا الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة (30) ثم سجل الجزيري الهدف الخامس للمقاولون والثاني له (45+2) واختتم الأهداف محمد سالم (66).
ورفع المقاولون رصيده بقيادة مديره الفني عماد النحاس إلى 52 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب.
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