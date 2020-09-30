مانشستر سيتي يتعاقد مع دياز من بنفيكا مقابل 65 مليون يورو

وأعلن مانشستر سيتي التعاقد مع دياز، وانتقال لاعبه الأرجنتيني نيوكالاس أوتاميندي لصفوف النادي البرتغالي.
وعبر دياز عن سعادته بالانتفال للعب في مانشستر سيتي، مؤكدًا أنه سيحاول جاهدًا في قيادة الفريق لتحقيق البطولات والنجاحات.
وتشير التقارير الصحفية إلى أن الصفقة تمت لصالح مانشستر سيتي مقابل ما يقرب من 65 مليون يورو.
وسيرتدي دياز مع فريقه الجديد القميص رقم 3.
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