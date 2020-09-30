محمد عادل: عماد النحاس لن يقبل بمنصب المدرب العام بالأهلي

قال محمد عادل المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب ان عماد النحاس مستمر مع الفريق خلال الفترة القادمة ولا نية لرحيله .

وأضاف عادل في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق ؛ ان عماد النحاس لن يقبل بمنصب المدرب العام في الأهلي خلال الفترة القادمة خاصة وانه يقدم مع المقاولون مستوى مميز ويحقق نتائج جيدة مع الفريق منذ توليه قيادة الفريق. ولن يقبل ان يكون الرجل الثاني في اي فريق .

وتابع ان المقاولون يتمسك بـ عماد النحاس في قيادة الفريق ولا توجد نيه في رحيله عن الفريق ونقدم كل الدعم له لما يقدمه من مستويات مميزة وآخرها الفوز على نادي اف سي مصر بسداسية.