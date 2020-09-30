محمد عادل: عماد النحاس لن يقبل بمنصب المدرب العام بالأهلي

قال محمد عادل المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب ان عماد النحاس مستمر مع الفريق خلال الفترة القادمة ولا نية لرحيله .
وأضاف عادل في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق ؛ ان عماد النحاس لن يقبل بمنصب المدرب العام في الأهلي خلال الفترة القادمة خاصة وانه يقدم مع المقاولون مستوى مميز ويحقق نتائج جيدة مع الفريق منذ توليه قيادة الفريق. ولن يقبل ان يكون الرجل الثاني في اي فريق .
وتابع ان المقاولون يتمسك بـ عماد النحاس في قيادة الفريق ولا توجد نيه في رحيله عن الفريق ونقدم كل الدعم له لما يقدمه من مستويات مميزة وآخرها الفوز على نادي اف سي مصر بسداسية.
وقرر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى الحالى للفريق، الرحيل عن الأهلى، وعدم الاستمرار مع الفريق؛ بسبب رغبته فى العودة إلى أوروبا من أجل أسرته.
وفتح مسئولو النادى الأهلى، خطوط كثيرة مع أكثر من مدرب للوصول إلى اتفاق نهائى مع أحدهم وتلقوا أكثر من سيرة ذاتية، وتم تصفية المفاوضات إلى 4 مدربين كان من بينهم الأرجنتيني رودولفو أروابارينا.
وعلم "دوت الخليج"، أن المفاضلة حاليا تم بين 3 مدربين من بينهم مدرب ألمانى ويتكتم مسؤولو الأهلى على المفاوضات التي يقودها الكابتن مع الخطيب رئيس النادى بالتنسيق مع لجنة التخطيط التي يترأسها محسن صالح، وتضم فى عضويتها زكريا ناصف بالاضافة الى أمير توفيق مدير التعاقدات.
ومن المقرر أن يقود فايلر النادى الأهلى غدا أمام الترسانة فى مباراة كأس مصر وستكون الأخيرة بالنسبة له.
ومن المقرر أيضا أن يعلن النادى الأهلى ظهر الخميس المقبل هوية المدير الفنى الجديد للأهلى بعد اجتماع مجلس الادارة الذى سيبدأ فى العاشرة صباحا .
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