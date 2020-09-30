نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند والقنوات الناقلة في كأس السوبر الألماني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف استاد أليانز أرينا مباراة كأس السوبر الألماني بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020 في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت السعودية، حيث يشارك بروسيا دورتموند في البطولة نظرا لحصوله على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني الموسم الماضي، وذلك بسبب سيطرة العملاق البافاري على لقب الدوري والكأس، ويسعى بايرن ميونخ صاحب الأداء المميز والمتوج حديثا بلقب دوري أبطال أوروبا للفوز على دورتموند وتعويض خسارة لقب السوبر الموسم الماضي أمامه، حيث استطاع أسود الفيستيفال الانتصار حينها بهدفين دون رد سجلهما باكو ألكاسير، وسانشو، أما بروسيا فتسعى للفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي والتساوي مع البايرن الحاصل على سبع ألقاب في عدد مرات التتويج.

يسعى الفريق البافاري إلى العودة للانتصارات مرة أخرى بعد الهزيمة الأخيرة التي تلقاها في الجولة الثانية من الدوري الألماني، حيث خسر بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف من هوفنهايم، وسجل ارمين بيساكيستش، ومؤنس دبور، وأندريج كراماريتش هدفين لصالح هوفنهايم، بينما تكفل كيميتش بهدف البايرن الوحيد، وذلك بعد البداية الرائعة في الجولة الأولى في الدوري أمام شالكة، حيث اتتصر الفريق بنتيجة ثمانية أهداف دون رد، وسجل كلا من سانيه، وتوماس مولر، وليفاندوسكي، وجمال موسيالا، وغوريتسكا، وجنابري هاتريك أهداف البايرن، وقد عزز الفريق ألقابه هذا الموسم حيث فاز بكأس السوبر الأوروبي هذا الأسبوع بعد الفوز على أشبيلية بهدفين مقابل هدف، حيث سجل غوريتسكا، وخافيير مارتينيز أهداف البايرن، بينما سجل لوكاس أوكامبوس هدف أشبيلية.

يأمل فريق دورتموند إلى العودة لطريق الانتصارت وإعادة الثقة للاعبين ومحاولة الفوز على البايرن وخطف لقب السوبر ، وذلك بعد الهزيمة الأخيرة التي تلقاها الفريق في الجولة الثانية بهدفين دون رد أمام فريق أجسبورج، حيث سجل فيليكس أودوخاي، ودانييل كاليوري هدفي المباراة، وقد بدأ الفريق الموسم بانتصار في الجولة الأولى على بروسيا مونشنغلادباخ بثلاثة أهداف دون رد، وسجل جيوفاني ريينا، وهالاند ثنائية لصالح دورتموند، ويسعى أسود الفيستيفال إلى تعويض خسارة آخر مبارتين أمام البايرن ضمن منافسة البوندسليجا، حيث انتصر البايرن ذهابا بأربعة أهداف دون رد، وإيابا بهدف دون رد سجله كيميتش.

موعد مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند اليوم

9:30 بتوقيت مكة المكرمة

8:30 بتوقيت مصر

6:30 بتوقيت غرينتش

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند اليوم