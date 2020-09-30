وتابع:" رينيه فايلر تمسك بالسفر قبل خوض بطولة دوري أبطال إفريقيا، والأهلي طلب تجديد تعاقده لمدة عام؛ لضمان عودته من جديد، قبل أن يرفض رينيه فايلر وضع تلك البنود والاشتراطات ".
واوصل: "سيتم الإعلان عن المدرب الجديد الذي يتولي قيادة النادي الأهلي خلال الفترة القادمة وسيتولى قيادة الفريق لمدة عام أو عامين على الأقل ، ورينيه فايلر سيغادر النادي الأهلي عقب انتهاء مباراة الترسانة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوبير يوضح اللحظات الأخيرة في رحيل رينيه فايلر.. ويكشف مدة عقد المدرب الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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