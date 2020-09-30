شوبير يوضح اللحظات الأخيرة في رحيل رينيه فايلر.. ويكشف مدة عقد المدرب الجديد

وأضاف أحمد شوبير، خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"، أن وكيل أعمال رينيه فايلر سبب اندلاع الازمة مع النادي الأهلي ".

وأكد أحمد شوبير ، أن كل الأمور كانت تسير بشكل طبيعي بين مجلس إدارة النادي الأهلي ورينيه فايلر ، قبل تدخل وكيل أعماله في اللحظات الأخيرة ".

وتابع:" رينيه فايلر تمسك بالسفر قبل خوض بطولة دوري أبطال إفريقيا، والأهلي طلب تجديد تعاقده لمدة عام؛ لضمان عودته من جديد، قبل أن يرفض رينيه فايلر وضع تلك البنود والاشتراطات ".

وأشار أحمد شوبير إلي دخول بيستو موسيماني، مدرب ميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في حسابات النادي الأهلي بقوة خلال الفترة الحالية نظرا لخبراته الإفريقية .

واوصل: "سيتم الإعلان عن المدرب الجديد الذي يتولي قيادة النادي الأهلي خلال الفترة القادمة وسيتولى قيادة الفريق لمدة عام أو عامين على الأقل ، ورينيه فايلر سيغادر النادي الأهلي عقب انتهاء مباراة الترسانة .