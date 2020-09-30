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منتخب الكرة الطائرة يضم 5 ناشئات من سموحة

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وقع اختيار الإدارة الفنية لـ منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 18 سنة، على 5 لاعبات من نادى سموحة، للانضمام إلى صفوف المنتخب القومي للناشئات، وتمثيل مصر فى البطولات الدولية.

وأخطرت إدارة المنتخب، نادى سموحة بالتنبيه على اللاعبات "سلمى عبيد، إيمان عمر، ملك بدر، شهد الفقى، فريدة محمد"، بالتواجد صباح السبت المقبل، في تجمع المنتخب، في المركز الأوليمبى بالمعادى.

وأشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة بالفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني بقيادة أحمد سامي قائلاً:" استطاعوا العودة من جديد لإسعاد الجماهير".
وأكد فرج عامر في تصريحات خاصة "لصدي البلد"،  أن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول استطاع احتواء اللاعبين و إخراج أفضل ما لديهم والعودة إلي صفوف الانتصارات من جديد .
وأوضح فرج عامر أن لاعبي سموحة تمكنوا من تصحيح الأخطاء منذ تولي أحمد سامي القيادة الفنية للفريق وتحقيق المكاسب المتتالية .

وتابع :" اللقاءات السابقة كان الجبهة الدفاعية للاعبين مفتوحة أمام الجميع في ظل إمتلاك سموحة أقوى خط هجومي في الدوري المصري ولكن تمكن أحمد سامي من تصحيح كافة الأخطاء والعودة إلي منافسة بشكل سريع .

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