منتخب الكرة الطائرة يضم 5 ناشئات من سموحة

وقع اختيار الإدارة الفنية لـ منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 18 سنة، على 5 لاعبات من نادى سموحة، للانضمام إلى صفوف المنتخب القومي للناشئات، وتمثيل مصر فى البطولات الدولية.
وأخطرت إدارة المنتخب، نادى سموحة بالتنبيه على اللاعبات "سلمى عبيد، إيمان عمر، ملك بدر، شهد الفقى، فريدة محمد"، بالتواجد صباح السبت المقبل، في تجمع المنتخب، في المركز الأوليمبى بالمعادى.
وتابع :" اللقاءات السابقة كان الجبهة الدفاعية للاعبين مفتوحة أمام الجميع في ظل إمتلاك سموحة أقوى خط هجومي في الدوري المصري ولكن تمكن أحمد سامي من تصحيح كافة الأخطاء والعودة إلي منافسة بشكل سريع .
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