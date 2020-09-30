لها نظام خاص.. والدة ميار شريف: حديثها مع محمد صلاح رفع معنوياتها

أكدت "آمال ثابت"، والدة ميار شريف، لاعبة التنس المصرية، أن ابنتها لها نظام معين في حياتها الخاصة، حيث تتدرب في مواعيد، وتتناول الطعام في مواعيد محددة، لدرجة أنها في بعض الأوقات لا تستطيع التواصل معها عبر الهاتف.
وقالت "ثابت" في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة دوت الخليج، إن حديث ابنتها مع محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي؛ رفع من روحها المعنوية بشكل كبير، قبل مشاركتها في الدور الرئيسي لبطولة رولان جاروس.
وأشارت إلى أن نجلتها ظهرت في بطولة رولان جاروس، وكأنها تشارك في البطولة منذ سنوات، لافتة إلى أن "ميار" تضع هدف لنفسها في البطولة.
وأصبحت ميار شريف، أول مصرية تشارك في الأدوار الرئيسية لإحدى بطولات التنس الكبرى، عندما واجهت التشيكية كارولينا بليسكوفا، المصنفة الأولى عالميا سابقا، الثلاثاء، لكنها لم تخف، وغادرت بطولة فرنسا المفتوحة وهي على ثقة أنها تنتمي إلى هذا المستوى.
وفازت اللاعبة البالغ عمرها 24 عاما، بالمجموعة الأولى أمام المصنفة الثانية، قبل أن تخسر 6-7 / و6-2 / و6-4، في مباراة استمرت ساعتين و15 دقيقة على ملعب فيليب شاترييه.
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