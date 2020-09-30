حسين الشحات يحتفل بعيد ميلاد حمدي فتحي.. شاهد

وحدد النادي الأهلي، موقف مدربه السويسري رينيه فايلر، بالرحيل عن الفريق.
ويصل المدرب الجديد لفريق الأهلي القاهرة، الأربعاء، بعد أن تم التوصل معه لاتفاق مبدئي لقيادة الشياطين الحمر خلفًا لـ فايلر.
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ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة اليوم الأربعاء المقبل فى دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر لتكون آخر مباراة رسمية للسويسري مع المارد الأحمر.
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