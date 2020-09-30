حسين الشحات يحتفل بعيد ميلاد حمدي فتحي.. شاهد

احتفل حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، بعيد ميلاد صديقه بالفريق حمدي فتحي.

ونشر حسين الشحات عبر خاصية استوري بحسابه على "إنستجرام"، صورة له مع حمدي فتحي ، وعلق عليها "كل سنة وانت طيب يا حبيبي".

وحدد النادي الأهلي، موقف مدربه السويسري رينيه فايلر، بالرحيل عن الفريق.

ويصل المدرب الجديد لفريق الأهلي القاهرة، الأربعاء، بعد أن تم التوصل معه لاتفاق مبدئي لقيادة الشياطين الحمر خلفًا لـ فايلر.

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ويواجه النادي الأهلي مأزقا كبيرا قبل انطلاق منافسات الدور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي بسبب عدم اتضاح مصير المدرب السويسري رينيه فايلر مع الفريق حتى الآن.

يذكر أن النادي الأهلي حسم لقب بطولة الدوري قبل 6 جولات من نهاية المسابقة .

ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة اليوم الأربعاء المقبل فى دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر لتكون آخر مباراة رسمية للسويسري مع المارد الأحمر.