أحمد حسن : اللجان الإلكترونية هاجمتني لعملي في بيراميدز

قال أحمد حسن، عميد لاعبى العالم، إنه لم يلق نفس الهجوم من عمله فى نادي زِد، مثلما حدث فى بيراميدز.

وأضاف أحمد حسن خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة " دوت الخليج" :"لم يتم الهجوم على شخصي بسبب عملي مع زد، كما حدث معي من قبل، وقت بيراميدز، اللجان الإلكترونية هاجمتني بشكل غير طبيعي قبل ذلك، لكني في النهاية لا أشغل بالي بذلك".

وأكمل: "في النهاية الجميع سيعرف أني كنت على حق، كان لدي طموح وتطلعات من عملي في بيراميدز بعيدًا عن الخلافات".

وتابع : "دائما اللاعب يحاول أن يرد ويوصل الرسالة داخل الملعب من خلال أدائه وليس بالسخرية من المنافسين أو على السوشيال ميديا، من يريد أن يثبت شخصيته وقيمته؛ يكون من خلال الملعب فقط ولا شئ آخر ، لكن اليوم هناك لاعبين يعيشون على الشو وليسوا في مستواهم".