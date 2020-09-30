وكيل يوسف البلايلي: العربي القطري عرض على اللاعب 13 مليون دولار مقابل 6 من الأهلي

انتشرت منذ قليل، تصريحات لـ"حفيظ البلايلي" وكيل الدولي الجزائري يوسف البلايلي حول مستقبل اللاعب الذي فسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي.
وقال حفيظ في تصريحات لـ"الجزائرية 3"، : " عرض الاهلي لـ يوسف البلايلي 6 ملايين دولار على 4 مواسم، وعرض العربي القطري 13 مليون دولار على 3 مواسم".وأكدت تقارير صحفية، الثلاثاء، أن الجزائري يوسف البلايلي فسخ عقده مع نادي أهلي جدة السعودي بصفة رسمية.
وذكرت صحيفة الجزيرة السعودية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قضى بأحقية فسخ البلايلي لعقده مع أهلي جدة، وطالب ذلك الأخير بتمكين البلايلي من الرحيل والانتقال لـ أي نادٍ مجانًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفيفا منح البلايلي، فرصة، حتى الثالث من شهر أكتوبر المقبل، للتوقيع مع نادٍ جديد بعد فسخ تعاقده مع أهلي جدة.
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