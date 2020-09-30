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نجم الأهلي يفجر مفاجأة بشأن مدرب الفريق في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -  

فجر واحد من نجوم النادي الأهلي مفاجأة كبرى بشأن من سيقود مباراة الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب رحيل السويسري رينيه فايلر.

 

وأكد أحمد حسن قائد النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الوقت ليس كافي للمدير الفني الجديد للأهلي قبل إفريقيا.

 

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وقال الصقر خلال حوار تليفزيوني: "الوقت المتبقي على نصف نهائي دوري الأبطال ليس كافيا لأي مدرب جديد للأهلي، خاصة اذا لم يكن على دراية بالكرة المصرية".

 

وأكمل: "يجب أن يكون هناك مدرب يمنحه تقرير ملخص الموضوع كله وتفاصيل الفريق، لذا يجب أن يكون المدرب العام بالجهاز الجديد مصري".

 

وأتم: "أعتقد أن المدرب العام هو من سيقود الأهلي بشكل فعلي في نصف نهائي إفريقيا".

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