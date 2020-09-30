الارشيف / الرياضة

تصريح جديد من ميسي حول رحيله عن برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح جديد من ميسي حول رحيله عن برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، إنه يعترف بارتكاب بعض الأخطاء في مسألة إصراره على الرحيل عن النادي الكتالوني خلال الصيف الجاري.

 

وأطلق النجم الأرجنتيني رسالة في مقابلة ستنشرها صحيفة (سبورت) الكتالونية كاملة الأربعاء من أجل وحدة الصف داخل النادي الكتالوني.

 

وقال: "بعد الكثير من المضايقات، أود أن أضع حدا لهذا الوضع. يجب أن يتحد كل المنتمين لبرشلونة، وتوقع الأفضل للنادي فيما هو قادم".

Advertisements

 

وأضاف: "أعترف بأخطائي، وإذا كانت موجودة، فكانت فقط من أجل جعل برشلونة أفضل وأقوى".

 

ويرى الهداف التاريخي لبلوجرانا عبر تاريخه أن "دمج العاطفة والحماس معا سيكون السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف، ويجب أن نتحد دائما ونسير جميعا في نفس الاتجاه".

 

كما أكد صاحب الكرة الذهبية 6 مرات: "كنت أريد إرسال رسالة لكل الأعضاء، ولكل جماهير النادي التي تتابعنا. إذا شعر أي شخص منهم في أي وقت بضيق مما قلته أو فعلته، فيجب أن يتأكد من أنني فعلته مع التفكير فقط فيما هو أفضل للنادي".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تصريح جديد من ميسي حول رحيله عن برشلونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا