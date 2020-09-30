أحمد حسن: انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز خطوة للوراء

قال أحمد حسن، عميد لاعبى العالم، إن رمضان صبحي لاعب بيراميدز، أخطأ بعدم التفكير فى الاحتراف الخارجي.

وأضاف أحمد حسن، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة "دوت الخليج"، : "رمضان صبحي أخطأ بعدم التفكير فى الاحتراف، والتعاقد مع بيراميدز خطوة للوراء".

وفي سياق آخر، تحدث أحمد حسن عن تعرضه للهجوم خلال فترة عمله في نادي بيراميدز: ""لم يتم الهجوم على شخصي بسبي عملي مع زد، كما حدث معي من قبل، وقت بيراميدز، اللجان الإلكترونية هاجمتني بشكل غير طبيعي قبل ذلك، لكني في النهاية لا أشغل بالي بذلك".