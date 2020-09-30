نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يستقر على تشكيل مانشستر سيتي أمام بيرنلي في كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي نادي مانشستر سيتي أمام نظيره بيرنلي، مساء اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر من عمر بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

يسعى مانشستر سيتي للحفاظ على لقبه، الموسم الرابع على التوالي، وذلك بعد الهزيمة المذله في الجولة الماضية أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بخمسة أهداف مقابل هدفين.

ومن المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، اللقاء بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمى: زاك ستيفين.

خط الدفاع: أدريان بيرنابي، إريك جارسيا، تايلور هاروود بيليس، كايل ووكر.

خط الوسط: رودري، تومي دويل، فيران توريس، رياض محرز، فيل فودين.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج.