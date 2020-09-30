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ميدو يفجر مفاجأة جديدة في ملف رحيل فايلر عن الأهلي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يفجر مفاجأة جديدة في ملف رحيل فايلر عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

فجر أحمد حسام ميدو مفاجأة كبيرة، بشأن السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي يرغب في الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

 

وأوضح ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، أن لديه معلومة تؤكد بأن بعد فترة الكورونا، غادر فايلر فندق الفريق ليلة إحدى المباريات ويكرر ذلك في أغلب المباريات.

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وأشار إلى أن فايلر ارتكب جريمة كروية كبيرة، وذلك بالمبيت في فندق منفصل عن فريقه ليلة المباراة.

 

وأكد أن تصرفات فايلر الغير منطقية، نتج عنها عدم ثقة متبادل بينه وبين إدارة الأهلي وهذا تسبب في أزمة بين الطرفين.

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