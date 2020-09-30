مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30 – 9 – 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأربعاء، الموافق 30 سبتمبر 2020، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم.

ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الأربعاء، 30 سبتمبر 2020، على النحو التالي:

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم هويسكا ضد أتلتيكو مدريد الساعة السابعة مساء على قناة beIN SPORT FR HD1 فياريال ضد ألافيس الساعة السابعة مساء على قناة beIN SPORT FR HD8 إيبار ضد إلتشي الساعة التاسعة ونصف مساء على قناة beIN SPORT FR HD8 ريال مدريد ضد بلد الوليد الساعة التاسعة ونصف مساء على قناة beIN SPORT FR HD1 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم أودينيزي ضد سيبزيا الساعة السادسة مساء على قناة beIN SPORT FR HD5 بينفينتو ضد إنتر ميلان الساعة السادسة مساء على قناة beIN SPORT FR HD4 Advertisements لاتسيو ضد أتالانتا الساعة التاسعة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORT FR HD4 مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم النصر السعودي ضد الأهلي السعودي الساعة الرابعة إلا ثلث عصرا على قناة beIN SPORT FR HD7 برسيبوليس الإيراني ضد باختاكور الأوزبكي الساعة الثامنة الاربعمساء على قناة beIN SPORT FR HD7 موعد مباراة كأس السوبر الألماني بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند الساعة الثامنة ونصف مساء مواعيد مباريات كأس الرابطة الإنجليزية بيرنلي ضد مانشستر سيتي الساعة الثامنة مساء برايتون ضد مانشستر يونايتد الساعة التاسعة إلا ربع مساء

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