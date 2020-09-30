مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30 – 9 – 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأربعاء، الموافق 30 سبتمبر 2020، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم.
ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الأربعاء، 30 سبتمبر 2020، على النحو التالي:
مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم
هويسكا ضد أتلتيكو مدريد الساعة السابعة مساء على قناة beIN SPORT FR HD1
فياريال ضد ألافيس الساعة السابعة مساء على قناة beIN SPORT FR HD8
إيبار ضد إلتشي الساعة التاسعة ونصف مساء على قناة beIN SPORT FR HD8
ريال مدريد ضد بلد الوليد الساعة التاسعة ونصف مساء على قناة beIN SPORT FR HD1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم
أودينيزي ضد سيبزيا الساعة السادسة مساء على قناة beIN SPORT FR HD5
بينفينتو ضد إنتر ميلان الساعة السادسة مساء على قناة beIN SPORT FR HD4
لاتسيو ضد أتالانتا الساعة التاسعة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORT FR HD4
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم
النصر السعودي ضد الأهلي السعودي الساعة الرابعة إلا ثلث عصرا على قناة beIN SPORT FR HD7
برسيبوليس الإيراني ضد باختاكور الأوزبكي الساعة الثامنة الاربعمساء على قناة beIN SPORT FR HD7
موعد مباراة كأس السوبر الألماني
بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند الساعة الثامنة ونصف مساء
مواعيد مباريات كأس الرابطة الإنجليزية
بيرنلي ضد مانشستر سيتي الساعة الثامنة مساء
برايتون ضد مانشستر يونايتد الساعة التاسعة إلا ربع مساء
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